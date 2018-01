Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seleção portuguesa defronta Egito e Holanda em março

Jogos particulares decorrem na Suíça e servem de preparação para a fase final do Mundial2018.

Por Lusa | 11:31

A seleção portuguesa vai defrontar em março o Egito e a Holanda, dois jogos particulares que vão decorrer na Suíça e que servem de preparação para a fase final do Mundial2018, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.



No dia 23 de março, Portugal encontra o Egito, em Zurique, e, três dias depois (26), defronta a Holanda, em Genebra.



Tal como Portugal, o Egito vai disputar a fase final do próximo Campeonato do Mundo, que vai ser disputado na Rússia, enquanto a Holanda falhou o apuramento.



A seleção nacional vai defrontar o Egito pela quarta vez na sua história, enquanto o duelo com a Holanda será o 14.º.



No Mundial2018, que arranca a 14 de junho, Portugal vai disputar o Grupo B, com Espanha, Marrocos e Irão.