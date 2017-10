Marcelo felicita seleção nacional por apuramento para o Mundial

Presidente deu ao aniversariante Fernando Santos um livro de Miguel Torga.

Por Lusa | 14:36

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou a seleção nacional de futebol pelo apuramento para o Mundial2018, na Rússia, depois de vencer a Suíça por 2-0, em jogo disputado no estádio da Luz, em Lisboa.

"No final do jogo entre a Seleção Nacional de Futebol e a sua congénere suíça, que a primeira venceu por 2-0 garantindo o apuramento para o Campeonato do Mundo do próximo ano na Rússia, o Presidente da República, acompanhado por Eduardo Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, felicitou os jogadores, o selecionador nacional, restante equipa técnica e o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol", pode ler-se em mensagem publicada na página da Presidência da República na Internet.

Na mensagem, reproduzida também na página da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet, Belém adianta ainda que Marcelo Rebelo de Sousa se deslocou ao estádio da Luz "vindo diretamente do Jantar de Estado em honra dos Reis dos Países Baixos" - que iniciaram na terça-feira uma visita de Estado de três dias a Portugal -, tendo oferecido a Fernando Santos, que celebrava o seu 63.º aniversário, "um livro de Miguel Torga".