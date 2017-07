Mundialito de Futebol de Praia é na CMTV

Portugal quer vencer a prova que se realiza em Carcavelos.

13.07.17

O areal da praia de Carcavelos, em Cascais, vai receber o Mundialito de futebol de praia que se realiza entre os dias 21 e 23 de Julho e terá transmissão em directo e em exclusivo na CMTV (canal 8 do MEO e NOS) .

Na quadra, quatro das melhores seleções do mundo da atualidade e que já venceram a competição: Portugal, Brasil, Rússia e França. A seleção canarinha, atual campeã do Mundo, defronta a equipa de Leste no jogo de abertura, no dia 21, às 14h30, enquanto Madjer e companhia entram em campo com a camisola das quinas frente à França. Portugueses e gauleses defrontaram-se recentemente na Nazaré com a equipa lusa a golear (10-5) na fase regular de qualificação para a Superfinal da Liga Europeia.

O selecionador Mário Nárciso já escolheu os dez jogadores que vão representar Portugal: Andrade (Crystal), Bruno Novo (Nazarenos), Bruno Torres, Jordan, José Maria, Léo Martins e Bernardo Martins (Sp.Braga) e Madjer, Rui Coimbra e Petrony (Sporting).

A CMTV vai transmitir todos os jogos com a narração de Pedro Carreira, comentários de João Carlos Delgado (ex-internacional) e a reportagem de Andreia Candeias.