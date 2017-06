Nacional recorre para acabar com quotas de sub23 na II Liga

O clube madeirense considera que "a norma do regulamento de competições que obriga os clubes da II Liga a terem um número mínimo de jogadores sub-23 viola normas, regulamentos e até a própria Constituição portuguesa e foi nesse sentido que apresentou na Assembleia Geral uma proposta para a sua eliminação".O Nacional começou por "questionar qual o motivo da inclusão de tal norma na II Liga e não na I Liga", salientando que "sendo ambas ligas profissionais, os princípios regulamentares deveriam ser semelhantes, divergindo apenas na sua especificidade económica e competitiva"."Nesse princípio, entende-se que o regulamento de competições preveja para as equipas da Liga inferior regras menos exigentes, o que acaba por ser invertido nesta situação", recorda o emblema presidido por Rui Alves.O Nacional diz ainda "a referida norma limita a liberdade de contratação dos clubes, mas também a liberdade de trabalho do jogador", pelo que existe "uma clara violação do princípio da liberdade de escolha de profissão".E dá um exemplo: "Um clube que desça da I Liga para a II Liga se tiver sob contrato 27 jogadores com mais de 23 anos, terá de despedir alguns deles por forma a poder contratar outros com menos de 23. Fica, assim, configurado um claro caso em que os profissionais de futebol ficam injustificada e ilegalmente cerceados dos seus direitos laborais"."Além do mais, não é esta norma que vai garantir a proteção do jovem jogador português, uma vez que não só não existe a obrigação dos atletas sub-23 serem portugueses (nem formados localmente) como até a própria Liga portuguesa é a única que não impõe qualquer limite aos atletas estrangeiros.Numa primeira instância, o Nacional irá recorrer para o Conselho de Justiça. Depois, e se necessário, para o Tribunal Constitucional e mesmo para o Tribunal Europeu.