Nacional vence Estoril-Praia e mantém-se na luta pela manutenção

Um golo do egípcio Zizo, aos 77 minutos, permitiu este domingo ao Nacional vencer 1-0 em casa do Estoril-Praia e manter-se assim na luta pela permanência na I Liga de futebol, em jogo da 28.ª jornada da prova.



Os 'alvinegros', que não ganhavam desde 11 de dezembro - vitória 3-2 sobre o Tondela -, já somavam 14 jogos consecutivos sem vencer, entre os quais oito derrotas e seis empates, e somaram assim um triunfo precioso na luta pela fuga à zona de descida.



A vitória permite à equipa madeirense manter-se para já no 17.º e penúltimo lugar com 20 pontos, menos um do que o Moreirense, a primeira equipa acima da linha de despromoção e que hoje recebe o Benfica, enquanto o Estoril está no 15.º com mais cinco pontos do que os insulares.

