Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nadadora Diana Durães bate recorde nacional dos 800 metros livres

Atleta bateu pela terceira vez um recorde nacional nos mundiais de Budapeste, mas está fora da final.

Por Lusa | 12:44

A nadadora do Benfica Diana Durães bateu esta sexta-feira o recorde nacional dos 800 metros livres, com o tempo de 8.35,10 minutos, alcançado nos Mundiais de natação, que decorrem em Budapeste.



A nova marca permitiu a Diana Durães terminar a terceira série em sétimo lugar, com o 13.º tempo entre as 38 nadadoras inscritas.



O anterior máximo - 8.36,21 minutos - tinha sido obtido em 28 de maio de 2016, em Coimbra, por Tamila Holub, do Sporting de Braga, que, na mesma série em Budapeste foi 9.ª classificada, com 8.44,85, 21.ª na geral.



O apuramento para a final dos 800 metros fechou na marca de 8.30,66, numa eliminatória dominada pela norte-americana Katie Ledecky (8.20,24).



Diana Durães havia já tinha batido nestes Mundiais os recordes nacionais absolutos dos 200 (2.01,48) e 400 metros (4.10.07) livres.



Neste sexto dia do Mundiais de Budapeste, Miguel Nascimento ficou em quinto lugar na 10.ª série das eliminatórias dos 50 livres.



O nadador do Benfica concluiu a distância em 22,69 segundos, que lhe deu o 36.º tempo entre 125 nadadores inscritos na prova.



Miguel Nascimento tem como recorde pessoal 22,39, tempo cronometrado em 31 de março, em Coimbra. O último lugar de apuramento para a meia-final foi garantido com o tempo de 22,18.