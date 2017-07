Nadal afastado após maratona

Espanhol perde com Gilles Muller após quase cinco horas de encontro.

Por Pedro Carreira | 11.07.17

Quatro horas e 47 minutos depois, Rafael Nadal foi ontem eliminado na 4ª ronda do Torneio de Wimbledon, não resistindo ao poderio de Gilles Muller, que venceu com os parciais de 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 e 15-13.O tenista espanhol ainda salvou quatro match-points, mas acabou mesmo por ser eliminado num torneio que venceu em 2008 e 2010. "É inacreditável. Ainda nem acredito", afirmou Muller, tenista luxemburguês que chega assim, pela primeira vez, aos quartos de final do torneio realizado na relva do All England Club, em Londres.Ao contrário de Rafael Nadal, Roger Federer e Andy Murray seguiram em frente. O suíço Roger Federer afastou o búlgaro Grigor Dimitrov por 6-4, 6-2 e 6-4, enquanto o escocês Andy Murray, campeão em título e número um mundial, eliminou o francês Benoit Paire (7-6, 6-4 e 6-4).Devido à maratona protagonizada por Rafael Nadal e Gilles Muller, o encontro entre Novak Djokovic e Adrian Mannarino só é disputado esta tarde.No lado feminino, Angelique Kerber (Alemanha) perdeu frente à espanhola Garbine Muguruza (4-6, 6-4 e 6-4) e vai ceder a liderança do ranking. Simona Halep (Roménia) tem de vencer hoje Johanna Konta (Reino Unido) para ser a nova número um. Caso contrário, será Karolina Pliskova, já eliminada, a chegar à liderança.