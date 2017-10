Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Namorada de Cristiano Ronaldo nas bancadas da Luz

Georgina assiste ao Portugal-Suíça acompanhada do Clã Aveiro.

21:30

Além de Madonna, também Georgina Rodríguez está no Estádio da Luz para assistir à partida de Portugal contra a Suíça. A namorada de Cristiano Ronaldo está acompanhada do Clã Aveiro.



Gio vê a partida sentada ao pé de Katia Aveiro e Dolores.



Cristianinho também está presente e aparece em algumas imagens que circulam na internet sentado ao colo da avó.



Cristiano Ronaldo foi titular no encontro frente aos suíços.