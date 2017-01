Nani abandona treino do Valência por problemas físicos

O Valência, equipa na qual alinha também o defesa português João Cancelo e que é agora orientado por Salvador González Marco 'Voro', é o 17.º classificado da liga espanhola.

O internacional português Nani, avançado do Valência, saiu hoje do treino da equipa espanhola de futebol por problemas físicos, depois de também ter ficado à parte do plantel no treino de terça-feira.O avançado português entrou para o relvado e fez o aquecimento, mas não concluiu a sessão de treino, ao sair a meio de um jogo que fazia com os colegas.Nani tinha sofrido uma lesão muscular em dezembro e voltou aos relvados a 09 de janeiro, no empate, por 3-3, entre o clube valenciano e o Osasuna.