Nantes quer levar Sérgio

Sérgio Oliveira tem contrato até 2020 e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

Sérgio Conceição quer Sérgio Oliveira. O treinador português do Nantes está a tentar contar, ao que tudo indica por empréstimo, com o médio do FC Porto já neste mercado. O jovem internacional português não tem tido as oportunidades que esperava com Nuno Espírito Santo.Ao que oapurou, o desejo do jogador continua a ser afirmar-se nos dragões, mas a ausência de minutos deixam-no a perder a esperança de sair da sombra. Aliás, Sérgio Oliveira viveu um caso semelhante na altura de Lopetegui: rejeitou as propostas de Inglaterra (Everton) para tentar ganhar lugar no FC Porto, mas não conseguiu.Desta vez, assim que chegou dos Jogos Olímpicos, o médio de 24 anos recebeu sinal de que teria utilização – foi rapidamente opção, entrando na visita ao Roma (vitória fora, 0-3), de apuramento para a Champions –, mas acabou por ser ‘encostado’. O Desp. Chaves era hipótese em Portugal, mas o médio rejeitou, tendo outras opções, como esta do Nantes, que vê o centrocampista como uma prioridade, segundo o jornal francês ‘L’ Equipe’.