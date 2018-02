Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Não estávamos preparados para o vento", diz Jesus após derrota com o Estoril

Treinador do Sporting falou ainda das ausências de Gelson e Bas Dost.

21:36

Jorge Jesus disse, em declarações após a derrota do Sporting com o Estoril por 2-0, este domingo, que este "foi um jogo atípico". "Preparámos este jogo com algum cuidado, mas houve um facto, o vento, que não estávamos preparados, e também a qualidade do Estoril nos cantos. Um dos golos nasce assim e criou-nos alguma dificuldade", revelou ainda o técnico.



"Não pensávamos sair daqui com uma derrota, mas o futebol é isto e temos que estar preparados para isto e para os jogos que nos surpreendem. Os jogadores do Sporting correram, foram agressivos na disputa da bola, mas o Estoril é que fez os golos", acrescentou Jesus.



Para o treinador, o Estoril "foi um justo vencedor". "Ficamos com menos três pontos, de resto não se fica sem mais nada. Perdemos três pontos só, e continuamos os três [Sporting, FC Porto e Benfica] todos juntos na luta", disse.



Ter alinhado ser Gelson e Bas Dost não serve de desculpa, no entender de Jesus: "Não perdemos só o Gelson e o Bas Dost, perdemos também o Podence pelas suas características. [...] Não foi por causa deles que perdemos, são três jogadores fundamentais na equipa e normalmente até jogam os três. Temos que arranjar soluções com outros jogadores e temos que nos habituar", concluiu.