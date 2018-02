Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Não há tempo para alterar a equipa”, lamenta Jesus

Técnico espera terminar esta jornada em primeiro lugar.

Por Mário Morgado Ribeiro | 07:53

Jorge Jesus lamenta o pouco tempo que dispõe para preparar a equipa do Sporting, devido ao calendário apertado. "Não há tempo para que eu, não tendo Bas Dost e Gelson [lesionados], possa mudar algo na equipa, porque praticamente não treinamos, jogamos de três em três dias. Só temos tempo de tirar jogador A e meter jogador B. Jogamos um bocadinho no escuro", disse o técnico na antevisão do jogo com o Estoril, este domingo, às 18h00.



O treinador leonino espera terminar esta ronda da Liga tal como acabou a última: na liderança isolada. "O Sporting quer continuar no topo da classificação, mas independentemente disso a pressão de ganhar é sempre igual. Quer estejamos em primeiro ou segundo."



Jesus está confiante que tem jogadores no plantel que possam substituir Bas Dost. "Ainda bem que reforçámos o setor ofensivo com o Montero. Só tínhamos o Doumbia. Assim estamos mais seguros. São dois jogadores que têm golo e que podem jogar juntos", referiu o treinador do Sporting, justificando o porquê de ter colocado Rúben Ribeiro no onze assim que reforçou os leões.



"Chegou e jogou porque é um avançado e é uma posição a que damos mais liberdade tática. Houve alguém que ficou muito surpreendido porque não percebe... Um defesa comigo já não teria essa liberdade, mas o Laporte chegou ao Manchester City e três ou quatro horas depois foi titular. Mas para mim é normal. O Pep [Guardiola] é um grande treinador e tem facilidade em perceber as coisas. Para ele não é nada de especial", disse.



O técnico leonino espera dificuldades na visita à Amoreira. "Acho que o Estoril tem vindo a melhorar de jogo para jogo. Aproveitou o mercado e contratou alguns jogadores."



Rui Patrício acredita no título

Rui Patrício, guarda-redes do Sporting, acredita que os leões se podem sagrar campeões nacionais esta época. "Pensamos jogo a jogo e é assim que queremos chegar aos nossos objetivos, que passam por conquistar o título", disse à Sporting TV.



Reforços vão ter de dar provas a jesus

"São três jogadores [Lumor, Misic e Wendel] que face ao seu posicionamento, aos seus lugares - um lateral e dois médios [respetivamente] -, requerem tempo de treino. Tempo de conhecimento das ideias do treinador", disse Jesus sobre os reforços.