"Não metam em causa o mérito do Benfica"

Polémicas à parte, os encarnados têm teoricamente uma das deslocações mais difíceis do campeonato e o treinador do Benfica está ciente dos problemas com que se vai deparar frente ao seu antigo clube."Jogamos contra uma belíssima equipa, muito bem orientada pelo Pedro Martins e com um plantel recheado de belíssimos jogadores à frente. O Marega não está, mas estão o Hernâni, o Soares, o Hurtado...", garantiu Rui Vitória, desvalorizando a ausência do melhor marcador do campeonato (10 golos), que vai disputar a Taça das Nações Africanas (de 14 de janeiro a 5 de fevereiro), pelo Mali.

"Não posso deixar passar em claro o tema das arbitragens por uma simples razão: não aceito e não admito que metam em causa aquilo que é o mérito do Benfica neste trajeto. Os meus jogadores têm sido fantásticos, temos conseguido as coisas dentro do campo, onze para onze, e não aceito que metam isso em causa." Rui Vitória, treinador do Benfica, deu um murro na mesa e não fugiu à polémica sobre as recentes duras críticas à arbitragem por parte dos rivais FC Porto e Sporting.Na antevisão do jogo deste domingo (18h15) diante do V. Guimarães, pouco ou nada se falou sobre o duelo. O tema em destaque foi o das arbitragens e, apesar de mostrar confiança nos juízes portugueses, o técnico garantiu que os encarnados também já foram prejudicados: "No Estoril há um penálti contra nós, com o Rio Ave há um penálti que mais parece um acidente rodoviário. E no jogo da Taça da Liga [com o Vizela] há uma falta na área sobre o Zivkovic. Tudo lances em que o resultado estava 0-0", recordou.Ainda sobre o tema quente do momento, o treinador do Benfica garantiu que a responsabilidade do estado do futebol português, no que respeita às arbitragens, é de todos: "Ninguém aqui pode assobiar para o lado nem se deve esquecer que, quando temos um dedo apontado a alguém, temos três dedos apontados a nós. Todos temos que fazer uma reflexão sobre isso. Estamos no país que é campeão europeu, há quem olhe para nós no sentido positivo, por isso não devemos estragar essa visão."