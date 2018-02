"Não nos vão tirar facilmente deste percurso", diz Rui Vitória após triunfo em Paços

Técnico do Benfica sublinha "exibição brilhante" na segunda parte. Treinador do Paços lamenta erros.

João Henriques lamenta que erros tenham custado derrota



O treinador do Paços de Ferreira mostrou o seu desalento por ter perdido um jogo em que esteve largos minutos em vantagem: "O Paços fez, no cômputo geral, um grande jogo, mas cometemos dois erros que deram dois golos. Numa transição, fizemos um passe errado e (no segundo) não tirámos logo a bola da zona defensiva".



"Estávamos preparados para sofrer, mas os erros, contra estas equipas, pagam-se caro".



"O jogo estava muito bem definido. Procurámos condicionar a fase de construção do Benfica, para que fizesse coisas a que não estava habituado. Há mérito do Benfica, não se pode dizer que há propriamente demérito nosso, mas estamos tristes", condessou João Henriques.

Rui Vitória sublinhou este sábado em Paços de Ferreira a "brilhante" exibição da equipa na segunda parte, que permitiu aos encarnados sair da Capital do Móvel com três pontos."Foi um jogo difícil. Sabíamos que íamos encontrar um adversário que nos ia causar dificuldades. Entrámos como o tempo, a frio, mas, depois, começámos a impor o nosso jogo. Fizemos uma segunda parte de grande qualidade, diria quase brilhante. Mudámos a agressividade nas disputas de bola e acabámos por vencer justamente", disse o técnico do Benfica.Vitória explica porque não fez alterações ao intervalo, apesar de estar a perder. "Não quisemos mudar logo o sistema na segunda parte, porque acreditámos que íamos marcar. Fomos mexendo para dar mais objetividade. Os jogadores estão de parabéns, pois não é fácil ganhar aqui. (O Paços) Valoriza muito a nossa vitória".O treinador do Benfica revelou que as substituições que fez tiveram a ver com os amarelos vistos por dois dos seus médios. "O Zivkovic viu um cartão, que na minha opinião foi errado, e Pizzi também foi amarelado. O jogo estava a pedir a entrada de um jogador. Raúl (Jiménez) entrou muito bem e libertou espaço para o Jonas fazer os golos. Foi muito mérito dos jogadores na forma como reagiram".Sobre Jonas, autor dos dois golos que deram a volta ao resultado, Vitória prefere sublinhar o coletivo. "É evidente que (o Jonas) é um jogador de qualidade, já tinha perdido oportunidades que normalmente não perde. Acaba por fazer os golos que eram necessários para nós. Acima de tudo, foi um trabalho coletivo. Tivemos de arregaçar as mangas e de lutar até à exaustão"O treinador do Benfica mostra-se confiante para continuar a pressionar o FC Porto e lutar a pelo título: "Tivemos aqui uma equipa forte, que foi a nossa, e lá fora os adeptos foram incansáveis na ajuda. Foi um estádio que nos ajudou bastante e esta vitória é de todos nós. Queremos ganhar os jogos que temos pela frente e não nos vão tirar facilmente deste percurso".