Para o jogo com o Moreirense, Nuno Espírito Santo não pode contar com Miguel Layún, Otávio e Rúben Neves, lesionados, e Brahimi, ao serviço da seleção da Argélia na CAN.



"Tivemos empates que nos penalizaram e agora temos de somar os três pontos para continuar na luta pelo campeonato", afirmou o técnico portista.Para o jogo com o Moreirense, Nuno Espírito Santo não pode contar com Miguel Layún, Otávio e Rúben Neves, lesionados, e Brahimi, ao serviço da seleção da Argélia na CAN.

A seis pontos do líder Benfica, o FC Porto está proibido de perder pontos sob o risco de se atrasar irremediavelmente na luta pelo título. Para a receção ao Moreirense (amanhã, 18h00, Sport TV 1), Nuno Espírito Santo diz que a equipa azul-e-branca está motivada, mas avisa que, amanhã, o onze que subir ao relvado não pode falhar."Não podemos voltar a falhar", afirmou ontem o treinador portista em conferência de imprensa de antevisão do jogo que opõe o FC Porto ao Moreirense a contar para a 17ª jornada da Liga.Depois da derrota frente ao Moreirense que ditou o afastamento da Taça da Liga e de três empates consecutivos - a segunda pior fase dos portistas para o campeonato -, a equipa está ferida no seu orgulho, e os adeptos exigem uma vitória.