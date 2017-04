O que achou desta notícia?







"Não queria estar nesta posição. Normalmente sou eu que estou a discutir os primeiros lugares." Palavras de Jorge Jesus, ontem proferidas na antevisão do jogo de hoje frente ao Arouca, em alusão ao terceiro lugar que a equipa do Sporting ocupa na tabela classificativa da Liga, num fim de semana marcado por um clássico entre Benfica e FC Porto.O treinador dos leões relembrou a época passada, na qual terminou o campeonato com 86 pontos, pecúlio que não foi suficiente para chegar ao título. "Quando vim para o Sporting foi para ser campeão. E não me esqueço que no meu primeiro ano aqui fizemos 86 pontos. Já fui campeão noutros anos com menos. É um bocado estranho mas foi verdade", confessou.Jesus abordou ainda a questão dos jogadores que estiveram ao serviço das suas seleções. "Estão fatigados. Há que ter algum cuidado e trabalhar em cima, não só da equipa, mas também da recuperação desses jogadores. O mais importante é que estão todos disponíveis, não há lesionados para um jogo que vai ser complicado", salientou.