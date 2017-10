Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Não se deixa cair nada”, diz Sérgio Conceição

Conceição valoriza prova que pode dar o primeiro título.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:24

Tradicionalmente vista pelo FC Porto como prova menor do panorama do futebol nacional, a Taça da Liga regressa hoje (20h15, Sport TV1) ao Dragão, com a receção ao Leixões, da 2ª Liga. Sérgio Conceição garante máxima entrega nesta competição.



"O trabalho não muda, não é diferente. Temos de ver as condições e o momento dos jogadores para escolhermos a melhor equipa. Não desvalorizamos nenhuma competição. Não deixamos cair nada. A Taça da Liga é um título que queremos conquistar", referiu o treinador portista.



"Entramos nesta prova com o mesmo objetivo com que entramos em todas as outras, para vencer. Sabemos que ela nos pode dar o primeiro título da época", sublinhou.



Conceição não confirmou se vai ou não mexer muito no onze e dirigiu elogios à turma de Matosinhos. "Tem princípios muito interessantes. Nestes jogos, estas equipas motivam-se, por vezes em contraste com alguma sonolência ou passividade de quem é de escalão superior. Eu não quero isso. Não podemos baixar os níveis de concentração e de ambição. Temos uma responsabilidade muito grande em representar o FC Porto", frisou.



Pede desculpas a adepto na net

"Parece que alguém andou a brincar com o meu telefone. Desculpas ao João Mendes, apesar de discordar", referiu Conceição, no Twitter, onde terá chamado "ignorante" a um adepto que lhe ‘exigia’ que cobrisse uma eventual menor receita de bilheteira.



PORMENORES

Vasco Santos é o árbitro

O árbitro do jogo de hoje é Vasco Santos, um dos juízes envolvidos no ‘caso dos emails’ e que viu o prédio onde reside ser vandalizado por alegados adeptos do FC Porto.



Paulo Futre e Casillas

O comentador da CMTV, Paulo Futre, reafirmou, à imprensa espanhola, a convicção de que Casillas foi afastado do onze por motivos disciplinares.