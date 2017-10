Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Não sou cobarde e dou sempre a cara”, diz Luís Filipe Vieira

Presidente do Benfica responde às críticas: “Vou estar aqui muitos anos”.

01.10.17

"Não sou cobarde, vivo as vitórias e as derrotas como ninguém e dou sempre a cara pelo Benfica em qualquer lado. Vou estar aqui muitos mais anos", referiu o presidente dos encarnados.



Luís Filipe Vieira deu o peito às balas e respondeu às críticas e acusações dos sócios no encerramento de uma das assembleias gerais mais tensas desde que é presidente do clube. "Nunca vi esta assembleia tão cheia. Acreditem, porra", pediu a uma plateia de mais de mil sócios, no Pavilhão nº 2 da Luz.



O líder dos encarnados falou de toda a atualidade do clube e deu mais um voto de confiança a Rui Vitória. "Ele é quem manda na equipa e é com estes que vamos atacar o ‘penta’, porque temos equipa para lutar pelo título. Dificilmente vamos voltar a ter um grupo tão unido e solidário. Não vale a pena assobiarem", disse o presidente, admitindo, contudo, a hipótese de reforçar o plantel em janeiro.



Em várias ocasiões, durante mais de 30 minutos a falar aos sócios, Vieira recorreu ao vernáculo, como para abordar o caso dos emails: "Em relação a isso, temos m... Nunca comprámos um f... da p... de um resultado e temos muito orgulho nisso. Não há um c... de um email que diga A, B ou C."



Depois de prometer reduzir o passivo de "forma drástica" e de continuar a explorar o centro de estágios do Seixal, o presidente respondeu assim aos sócios que pediram para investir mais no plantel: "Nós não desinvestimos. Lindelof e Nélson Semedo tinham de sair e não vale a pena dizer que o passivo não interessa porque não podemos ficar reféns do sistema financeiro. Sabemos o que andamos a fazer", disse para encerrar a assembleia geral.