“Não sou tonto só defendi o Benfica”, diz Rui Vitória

Treinador esclareceu duras críticas à arbitragem do dérbi e voltou a lembrar os lances polémicos.

Por João Pedro Óca | 01:30

Rui Vitória diz que não está a ser incoerente, ao contrário do que sugeriu este sábado o treinador do FC Porto, e respondeu na mesma moeda. "Incoerência? O Sérgio [Conceição] disse uma vez para deixarem os árbitros em paz", reagiu, depois de o rival ter insinuado que Vitória mudou o discurso sobre o trabalho dos árbitros entre o FC Porto-Benfica (1 de dezembro), em que não se alongou nos comentários sobre a arbitragem criticada pelos dragões, e o dérbi contra o Sporting, em que arrasou Hugo Miguel e o VAR Tiago Martins.



Ontem, na antevisão do jogo contra o Moreirense, Rui Vitória esclareceu o teor dessas críticas. "Não sou nenhuma criança, nem sou tonto. Abordei aquilo a defender o Benfica. Quem quiser inferir daqui outra coisa qualquer, isso não é preocupação minha. O que quero transmitir não tem a ver comigo, tem a ver com a realidade do VAR. Se calhar, se o Hugo Miguel visse os lances na televisão tinha marcado um ou dois, no mínimo. Vocês imaginam que aquela bola na cara do Fábio Coentrão, se fosse efetivamente na cara não ficava o símbolo da Nike marcado ou o jogador não ficava dois minutos no chão?", questionou o treinador em relação a um dos lances mais polémicos do dérbi, que continua na ordem do dia.



O treinador do Benfica garantiu que não tem nada contra o árbitro do último jogo com o Sporting, nem contra outro juiz, mas sim várias interrogações sobre o processo de atuação do vídeo-árbitro. E exemplificou: "Eu sou árbitro, há um lance rápido de decisão. Eu digo que aquilo até me parece penálti e deixo correr porque tenho uma pessoa lá em cima a ver, que tem um protocolo para cumprir. O que acontece é que o árbitro tem dúvidas e ficamos nesta zona cinzenta."



O fogo cruzado entre os treinadores é uma constante com novos contornos, mas, apesar de tudo, Rui Vitória não quer saber "quem é que tem sido mais prejudicado ou menos beneficiado" no campeonato.



Luisão ainda lesionado

Luisão continua a recuperar de lesão muscular na coxa direita e vai falhar o quinto jogo consecutivo. Diante do Moreirense, Vitória volta a lançar os centrais Rúben Dias e Jardel.



Samaris por Fejsa

Fejsa viu o quinta amarelo na Liga no último dérbi e falha o duelo com o Moreirense. O lugar habitualmente ocupado pelo sérvio no meio-campo será ocupado por Samaris.



"O objetivo é ganhar o jogo"

"O nosso objetivo é ganhar o jogo, até porque atuamos em casa. Esse é o objetivo número um. No fim logo vemos qual o resultado, mas o objetivo é a vitória." É desta forma que Sérgio Vieira, treinador do Moreirense, aborda o jogo de hoje da sua equipa com o Benfica.



Na antevisão ao jogo, feita ontem, o técnico assume que a equipa está num registo psicológico positivo decorrente do facto de ter ganho dois jogos de forma consecutiva (triunfos por 2-1 frente ao Vitória de Guimarães e Desportivo das Aves).



"Estamos com mais confiança do que era o normal, porque a vitória acrescenta sempre maiores índices de confiança. Acima de tudo quero uma equipa confiante de que é possível cumprir o objetivo de conquista de pontos", disse. Para frisar que respeita o Benfica e que não acredita em facilidades pelo facto de Fejsa não jogar.



Apagão faz Vitória sorrir

A conferência de imprensa de Rui Vitória ficou marcada pelo apagão do painel publicitário da sala, no Estádio da Luz. Ricardo Lemos, assessor do Benfica, brincou: "Foi abaixo, como o vídeo-árbitro." Vitória sorriu.



Equipa ficou em Guimarães

A equipa do Benfica pernoitou num hotel em Guimarães e segue hoje para Moreira de Cónegos. Na chegada, ontem, à Cidade Berço estavam apenas duas adeptas, fãs de Grimaldo, para receber os jogadores.



Águia sem margem de erro

O jogo com o Moreirense é o segundo de três encontros em dez dias que podem decidir a época do Benfica. Depois do empate com o Sporting na quarta-feira, as águias estão a cinco pontos do líder FC Porto, pelo que a margem de erro para chegar ao título é cada vez menor. O ‘ciclo infernal’ prossegue em Braga no próximo dia 13.



Leal e Cele devolvidos

O defesa Matheus Leal e o médio Thabo Cele foram devolvidos pelo Benfica ao Real, tal como previam os respetivos contratos, meio ano após terem assinado pelas águias. Os dois jogadores não se afirmaram na equipa B das águias.