O lateral-direito Maxi Pereira foi um dos melhores no jogo da última jornada com o Moreirense para a Liga





Os dragões recebem na próxima jornada o Rio Ave, depois vão ao Estoril, seguindo-se o Sporting no Dragão.

Maxi Pereira acredita que o FC Porto pode chegar ao título de campeão, mas alerta que é proibido perder pontos para o rival Benfica (diferença está nos quatro)."É claro que acreditamos no título, pois ainda há toda uma segunda volta para jogar. Há muito jogo pela frente e temos de pensar nos pontos que perdemos, nos erros que cometemos e não os voltarmos a cometer na segunda volta. Não temos margem de erro e temos de continuar com uma mentalidade de campeão", disse o lateral uruguaio, que foi considerado o melhor jogador na vitória portista frente ao Moreirense (3-0) e que possibilitou a aproximação ao líder Benfica.O jogador, de 32 anos, destacou ainda a importância do triunfo contra os minhotos depois do empate das águias com o Boavista: "Dá confiança, pois sabíamos que não seria um jogo fácil. Creio que a equipa entrou mentalizada de que era muito importante conseguir a vitória e estou feliz, pois fizemos um grande esforço para vencer. A bola entrou e isso foi o mais importante."