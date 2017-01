Como o próprio assumiu, 2016 foi um ano de sonho a todos os níveis. CR7 marcou 55 golos em 57 jogos, três deles no Euro 2016. Depois da Bola de Ouro (revista ‘France Football’), aí está o prémio ‘The Best’, a nova designação da FIFA.



Num ano em que venceu a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes pelo Real Madrid e se sagrou campeão da Europa por Portugal, Ronaldo volta a ser distinguido pela FIFA depois de ter arrecadado o prémio em 2008, 2013 e 2014. Está a um troféu dos cinco de Messi.

"O ano de 2016 foi o melhor da minha carreira. Muitas dúvidas havia, mas o troféu mostra que as pessoas não são cegas. Depois do que ganhei, eu não tinha dúvidas de que ia vencer." Estas foram as primeiras palavras de Cristiano Ronaldo ao receber o quarto troféu de melhor jogador do Mundo na carreira.A confiança do avançado encheu o palco da cerimónia em Zurique (Suíça), mas o que CR7 também não escondeu foi a desilusão por Fernando Santos, selecionador nacional, não ter sido distinguido como melhor treinador (prémio foi para Ranieri). "Quero agradecer aos meus colegas, ao meu treinador, que gostava que tivesse ganho. Fica para a próxima, mister", disse o capitão da Seleção nacional, olhando diretamente para o selecionador, na plateia.O avançado do Real Madrid recebeu 34, 54% dos votos dos selecionadores nacionais, capitães das seleções, jornalistas e adeptos, seguido de Lionel Messi (Barcelona), com 26,42%, e de Antoine Griezmann (Atl. Madrid), com 7,53%. "Gostava que Messi aqui estivesse, bem como todos os jogadores do Barcelona, mas percebo o motivo pelo qual não estão: o jogo com o Ath. Bilbau [amanhã]", assumiu CR7, de 31 anos (faz 32 a 5 de fevereiro).