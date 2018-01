Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Não tive intenção de ofender”, diz Sérgio Conceição

Treinador lamenta “exemplo menos feliz” quando comparou Rui Vitória a boneco.

Por Sérgio Pereira Cardoso e Francisco Manuel | 09:02

A conferência de imprensa já tinha sido dada como terminada, mas Sérgio Conceição voltou a sentar-se. Quis regressar às declarações, no final do triunfo (4-2) sobre o V. Guimarães, no domingo, em que comparou Rui Vitória a um boneco do filho - que tem modo "agressivo" e modo "padre".



"Não foi minha intenção ofender ninguém. Sou frontal, falo de forma muito apaixonada, com sentimento, mas nunca foi minha intenção ofender, não é a minha forma de estar", explicou o treinador do FC Porto. "O exemplo que dei foi menos feliz.



Lamento profundamente se as pessoas pensaram que foi uma ofensa. Não foi. Estava a referir-me à tal incoerência de que tinha falado dias antes, não mais do que isso. Não tenho medo das palavras, mas até um certo ponto. Daí dizer que não fui feliz no exemplo sobre um colega de profissão", frisou.



Em relação ao jogo de hoje, Conceição prevê uma missão complicada. "Não só pela capacidade da equipa do Moreirense, mas também pela dimensão e pelo estado do terreno. Estaremos preparados", garantiu.



Já sobre o mercado de janeiro, admitiu a possível chegada de reforços. "Tem de ser alguém que venha acrescentar algo e não que venha só por vir. Não concordo com este mercado, muito menos aberto durante todo o mês. Podia haver, mas de uma semana. Já no verão, o tempo é exagerado", vincou.



Bueno revela mágoa na saída

Bueno foi apresentado no Málaga, onde ficará até final da época. "Depois de não ter saído no verão por não ceder a certos pedidos, não me deixaram jogar", queixou-se o atacante espanhol.