Nápoles acerta Grimaldo em Lisboa

Clube italiano reúne-se hoje com a direção encarnada.

09:06

Grimaldo está de saída do Benfica. A dúvida é saber se é agora, no mercado de janeiro, ou só no final da época, apurou o CM. O Nápoles quer avançar já com a contratação do defesa esquerdo e por isso, decidiu enviar a Lisboa, uma delegação, para acertar o acordo com o Benfica.



O CM sabe que as reuniões entre os clubes começam hoje e que, Cristiano Giuntoli, diretor desportivo do Nápoles vai tentar convencer Luís Filipe Vieira, a libertar o jogador, sem alterar a proposta inicial.



Segundo o que foi acordado, o Nápoles paga 30 milhões de euros (mais objetivos) exigidos pelo Benfica, com o jogador a sair só no final da época. Mas, segundo a imprensa italiana de segunda-feira, Luís Filipe Vieira pode esticar a corda e em vez, de 30 milhões de euros, exigir 32 , para vender o internacional sub-21 espanhol.



A saída imediata do jogador é um cenário pouco provável, uma vez que o defesa é um dos indiscutíveis do onze de Rui Vitória. O Nápoles quer garantir, desde já, o jogador, por causa da forte concorrência da Juventus, mas também porque, Grimaldo é o eleito de Maurizio Sarri (treinador do Nápoles) para colmatar a saída do argelino Ghoulam, no final da temporada.



Extremo congolês Kakuta no radar dos encarnados

O extremo congolês Gaël Kakuta foi apontado esta segunda-feira com possível reforço do Benfica já neste mercado de Inverno.



Kakuta, de 26 anos, pertence atualmente aos chineses do Hebei China Fortune, tendo contrato de empréstimo ao Amiens até final da presente temporada. A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo portal francês Foot Mercato.



Ainda na atualidade encarnada, Hermes foi oficializado esta segunda-feira como reforço do Cruzeiro, por empréstimo.