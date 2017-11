Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nápoles ataca Grimaldo

SAD encarnada só aceita negociar acima dos 40 milhões.

Por Filipe António Ferreira | 08:43

O Nápoles quer avançar para a contratação do espanhol Grimaldo na reabertura do mercado em janeiro, mas o emblema italiano já sabe que o jogador tem uma cláusula de 60 milhões e que o Benfica só admite começar a negociar por um valor acima dos 40 milhões, apurou o CM.



O defesa de 22 anos é há muito seguido pelo emblema napolitano. O interesse voltou a surgir, e em força, depois de o lateral-esquerdo Ghoulam ter sofrido uma grave lesão no joelho direito (deve estar ausente dos relvados cerca de seis meses) num jogo da Champions diante do Manchester City.



A imprensa italiana de ontem adianta que o Nápoles vai avançar com contactos com o Benfica nas próximas semanas e acredita que o facto das águias estarem muito perto de ficarem pelo caminho na Liga dos Campeões pode abrir uma janela de oportunidade.



A SAD encarnada não vê nesta altura com bons olhos uma possível saída em janeiro de um jogador que é titular absoluto desde que esteja em pleno do ponto de vista físico. Contudo, a direção liderada por Luís Filipe Vieira poderá estar recetiva à saída do jogador se em cima da mesa estiverem valores acima dos 40 milhões de euros.



Alex Grimaldo chegou à Luz em janeiro de 2016, mas só ‘explodiu’ na época seguinte. As grandes exibições no início da época (16/17) despertaram o interesse de grandes clubes mas em novembro uma pubalgia atirou-o para a mesa de operações, parando vários meses.



Recuperado, o espanhol ex-Barcelona recuperou a titularidade. Esta temporada, o espanhol alinhou em onze jogos oficiais, todos eles como titular.