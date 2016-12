Natal da Luz sem sobressaltos

Na segunda parte pouco mudou. Não terá sido um bocejo, mas quase. Quem tivesse saído ao intervalo não iria perder nada, em suma. A não ser a forma hábil como o Benfica geriu os cartões amarelos mostrados a Pizzi. Ao ver o segundo, perto do final e ser expulso, o jogador garante a ausência no próximo encontro (Taça da Liga, com P. Ferreira) e a disponibilidade para Guimarães, na ronda seguinte da Liga. Já em 2017.

Uma exibição a meio gás permitiu ao Benfica ganhar tranquilamente ao Rio Ave por 2-0 num jogo que rapidamente passará ao baú do esquecimento, tão desinteressante ele foi. Com golos de Mitroglou e Pizzi, as águias asseguram mais três pontos, consolidam a liderança da Liga e voltam a ampliar a diferença sobre o FC Porto, novamente fixada nos quatro pontos. Na Luz não houve sobressaltos em tempo de Natal.Para assegurar o triunfo, o Benfica nem de perto, nem de longe teve de se aplicar a fundo. Bastou fazer correr o marfim. E como o primeiro golo chegou cedo, aos 14 minutos, por Mitroglou (que ficou isolado após um primeiro remate de Pizzi), nem sequer houve stress, dentro ou fora das quatro linhas. Quase parecia um guião que os atores se dispuseram a seguir, com enfado e já a pensar na consoada.Deste processo não sai ilibado o Rio Ave, porque não quis ou não soube fazer melhor. O meio-campo dos vila-condenses deu luz verde a Pizzi para se passear atrás e à frente, à esquerda e à direita. Com isso se criou um fator de desequilíbrio fundamental. Exemplo máximo foi a forma como o Benfica chegou ao 2-0, antes do intervalo. Uma aceleração de Pizzi, quem haveria de ser?, seguida de tabelinha com Rafa e finalização de classe, à saída do guarda-redes. Isto numa fase em que dava a ideia, há largos minutos, de que os jogadores do Benfica dormitavam em campo, sem que o Rio Ave reparasse nisso.