Nélson Oliveira marca 'hat-trick' na vitória do Norwich

O futebolista internacional português Nélson Oliveira fez hoje um 'hat-trick' na vitória do Norwich sobre o Derby County (3-0), em jogo da 25.ª jornada do 'Championship', a segunda divisão inglesa.O avançado português, de 25 anos, marcou todos os golos do jogo, aos 15, 78 e 80 minutos, antes de ser substituido, aos 90+2.Com os três golos, que deram a vitória e a subida ao nono lugar ao Norwich, Oliveira soma agora sete apontados na liga, tendo apontado o primeiro 'hat-trick' da carreira.