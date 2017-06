Nélson Semedo mais perto do Barça

A negociação pode assim ficar encerrada nos próximos dias, até porque o jogador está ao serviço da Seleção, que está a disputar a Taça das Confederações.



E se Nélson Semedo pode estar de saída, quem já chegou a Portugal foi o guarda-redes André Moreira (Atl. Madrid).



O jogador de 21 anos deve assinar pelas águias por uma verba a rondar os sete milhões de euros, afigurando-se como o guardião do futuro para o Benfica, que vendeu Ederson ao Manchester City por 40 milhões de euros.



Nélson Semedo está mais perto do Barcelona, podendo o negócio ficar fechado por 35 milhões de euros mais uma parte por objetivos.sabe que Luís Filipe Vieira e o empresário Jorge Mendes mantiveram contactos com vista à resolução da transferência, que poderá ser feita por valores abaixo da cláusula de rescisão, que é de 60 milhões de euros. O defesa-direito tem contrato até 2021.Mendes, depois de ouvir Luís Filipe Vieira, vai agora transmitir aos dirigentes catalães o resultado dos seus contactos com o líder benfiquista.