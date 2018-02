Nevão cancela treino do Real Madrid

Vídeo mostra estádio Santiago Bernabéu coberto de neve.

15:26

O mau tempo em Espanha tem condicionado a vida dos espanhóis especialmente em cidades como Madrid. Na capital, houve problemas até no Aeroporto de Madrid Barajas, onde duas pistas chegaram a estar encerradas devido ao forte nevão que se fez sentir.Também a vida dos jogadores do Real Madrid não foi facilitada, esta segunda-feira. Tudo porque o estádio Santiago Bernabéu não escapou ao nevão e cobriu-se de branco, impedindo o treino da equipa.No Twitter, o clube informou os adeptos do cancelamento do treino e partilhou um vídeo onde mostra aos merengues o estado do relvado.