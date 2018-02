Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Newcastle vence Manchester United

Equipa de José Mourinho está a 16 pontos do rival City.

Por Filipe António Ferreira | 08:21

O Manchester United, de José Mourinho, foi este domingo derrotado em casa do Newcastle, por 1-0, e ficou ainda mais longe do líder Manchester City.



"Eles [Newcastle] lutaram como animais - espero que entendam isso com um elogio. Os deuses do futebol estiveram do lado deles", disse José Mourinho no final do encontro em Newcastle, revelando a convicção de que o adversário de domingo não vai descer esta temporada.



Matt Richie marcou o único golo da partida, aos 65 minutos, naquele que foi o seu 41.º remate na liga inglesa desta temporada, facto que fazia dele o jogador com mais tentativas sem qualquer golo no campeonato.



Com este resultado, os ‘red devils’, que se mantêm no segundo posto, ficaram a 16 pontos do Manchester City, que no sábado goleou o Leicester (Adrien Silva foi titular), por 5-1. A dois pontos do Manchester United está o Liverpool, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões que este domingo venceu fora o Southampton (Cédric Soares foi titular) por 2-0, com golos de Firmino e Salah. No outro jogo do dia, o Huddersfield goleou em casa o Bournemouth por 4-1.