Neymar atingido por refrigerantes em clássico com o Marselha

O clássico entre o PSG e o Marselha (2-2) foi duro para Neymar, que acabou por ser expulso aos 87 minutos de jogo, na sequência de um segundo cartão amarelo. O jogador brasileiro esteve no centro da polémica e criticou a atitude dos adeptos do Marselha, que atiraram objetos para dentro de campo sempre que Neymar se aproximava das bancadas para bater um pontapé de canto.

"Foi um exagero. Atiraram a merenda completa. Baguetes, refrigerantes... De tudo um pouco! Isto não é futebol. Não sei se a federação considera isto futebol", afirmou o jogador do PSG, na conferência de impressa a seguir à partida.

O jogador foi expulso por acumulação de cartões amarelos. O primeiro, por reclamar uma grande penalidade, e o segundo por ter empurrado Ocampos, internacional argentino, na sequência de um toque.

"Não tive sangue frio, assumo o erro", reconheceu o internacional brasileiro.

Para além dos objetos atirados durante o jogo pelos adeptos do Marselha, Neymar queixou-se ainda das entradas duras que sofreu durante toda a partida. "Eles deram-me o suficiente durante o jogo e eu tenho marcas no corpo todo", contou o jogador do PSG.