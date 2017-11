Neymar diz estar arrependido de ter assinado pelo PSG

Anúncio foi feito por Marcelo Bechler, jornalista brasileiro, a uma rádio espanhola.

Marcelo Bechler, jornalista brasileiro, encarregue de dar em primeira mão a transferência de Neymar, na altura jogador do Barcelona, para o PSG, revelou que o jogador se sente arrependido por ter assinado com o clube francês.

"Há jogadores com muito estatuto na equipa, como Cavani e Di Maria, a quem estranhou muito o comportamento de Neymar nestes primeiros meses. A relação entre Neymar e Emery (treinador do PSG) é distante, assim como com outros jogadores ", revelou Marcelo Bechler numa entrevista ao programa ‘El transístor’ da rádio espanhola ‘Onda Cero’.

"É mais fácil que vá para o Real Madrid do que voltar para o Barcelona", acrescentou o jornalista.

Neymar assinou com o clube francês em agosto do ano passado, por 222 milhões de euros, transferência mais cara no mundo do futebol.