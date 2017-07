Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Neymar furioso com Nelson Semedo no treino do Barcelona

Jogador brasileiro irritou-se com português, que lhe agarrou o pescoço, e abandonou o relvado.

11:16

A digressão do Barcelona nos Estados Unidos teve esta sexta-feira um episódio pouco amistoso. Num treino realizado em Miami, Neymar pegou-se com Nelson Semedo e por pouco a cena não descambou em agressões.



Os jornais britânicos The Sun e Daily Mail contam que tudo aconteceu durante um treino. Neymar marcou um golo e Nelson Semedo - acabado de ser vendido pelo Benfica ao Barcelona por 35 milhões de euros - agarrou o brasileiro pelo pescoço.



O brasileiro não gostou nada da brincadeira e começou a gritar com Semedo, que se afastou. Mas o tom da irritação de Neymar subiu, com o craque a avançar, ameaçadoramente, na direção do internacional português. Só a intervenção de Sérgio Busquets impediu que os dois chegassem a vias de facto. Neymar atirou o colete que vestia ao chão e abandonou o treino, visivelmente irritado. A cena foi captada por um vídeo amador que já circula nas redes sociais.



O Barcelona joga com o Real Madrid no próximo domingo, na International Champions Cup, sem a presença de Cristiano Ronaldo, mas com todas as estrelas dos catalães em campo.



Neymar está no centro de todas as especulações neste mercado de transferências. Fala-se no interesse do PSG em contratar o internacional canarinho por um valor recorde de 200 milhões de euros. Neymar não vai regressar à Europa com a equipa. O jogador segue dos EUA para a China, por causa de compromissos comerciais.