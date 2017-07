Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Neymar pega-se com Semedo e força saída para o PSG

Disputa de bola origina desentendimento entre português e brasileiro.

O ex-Benfica Nélson Semedo e Neymar desentenderam-se no treino matinal de ontem do Barcelona, em Miami, no estágio de pré-época nos Estados Unidos, dando força à possível saída do craque brasileiro para o PSG.



Numa disputa de bola mais acesa, o internacional português parece colocar o braço à volta do pescoço do internacional canarinho, que não gostou do gesto. Rapidamente reagiu e encostou a sua testa à de Semedo, iniciando-se uma acesa troca de palavras. No meio, colocou-se Javier Mascherano, um dos capitães do clube catalão. O defesa português acabou por virar costas. Enquanto Neymar continuava a ‘refilar’ com o lateral, chegam Suárez e Sergio Busquets numa tentativa de acalmar os ânimos, sem sucesso. Isto porque o brasileiro saiu disparado na direção de Nélson a pedir explicações, mas acabou agarrado por Busquets.



De cabeça perdida, o avançado tirou o colete e abandonou o treino, acompanhado por um membro do staff do Barcelona, ficando a dúvida de se terá saído por vontade própria. Segundo o diário inglês ‘Daily Mail’, o jogador deixou as instalações de carro, sem esperar pela restante comitiva ‘culé’.

Um momento tenso, nunca antes visto no emblema ‘blaugrana’, que mesmo assim não mereceu qualquer intervenção do treinador Ernesto Valverde, apesar de ter presenciado o desentendimento.



Neymar, de 25 anos, parece mesmo ter os dias contados na Catalunha e, ao que tudo indica, o PSG vai mesmo pagar a cláusula de rescisão do brasileiro (222 milhões de euros). Josep Bartomeu, presidente do Barcelona, está preparado para perder o extremo: "Quem decide se quer sair são os jogadores".



Esperado em Paris

O Barça e o PSG já chegaram a acordo e Neymar pode assinar pelos franceses em breve, avança a imprensa francesa.



Entrada de Neymar

Já em território americano e antes do episódio de ontem, Neymar entrou de forma mais dura sobre Nélson Semedo num treino do Barcelona.



Luso ausente no festejo

Nélson Semedo não festejou o golo de Neymar na vitória do Barcelona sobre o Manchester United (1-0).



Barça pagou 30 milhões por Nelsinho

Nélson Semedo custou 30 milhões de euros ao Barcelona, proveniente do Benfica. A transferência pode render ainda mais às águias no futuro, uma vez que a cada 50 jogos do português pelos catalães, os encarnados recebem 5 milhões.