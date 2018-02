Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Neymar sai de campo de maca e a lesão pode ser grave

Brasileiro magoou-se no tornozelo na vitória do PSG sobre o Marselha.

Por J.C.M. | 22:22

Neymar Jr. saiu este domingo em lágrimas do Parque dos Príncipes, ao lesionar-se no tornozelo direito, no jogo que opôs o Paris Saint-Germain ao Marselha.



O craque brasileiro lesionou-se aos 77 minutos da partida, após disputa de bola com Bouna Sarr e já não voltou ao jogo.



O PSG venceu a partida por 3-0 e consolidou a liderança no campeonato francês, em que tem 14 pontos de avanço sobre o Mónaco.



Mas a lesão de Neymar pode ser um duro revés para as aspirações europeias da equipa, que defronta o Real Madrid na Champions de terça-feira a oito dias, para tentar reverter a desvantagem de 1-3 trazida da capital espanhola.



No final do jogo, o capitão Thiago Silva mostrou-se cético sobre a lesão do colega. "Para quarta-feira [jogo para a Taça da França, outra vez contra o Marselha] penso que não estará disponível.