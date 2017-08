Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Neymar 'vale' 37 Maradonas

PSG vai pagar 222 milhões de euros ao Barcelona pelo craque.

Por Mário Morgado Ribeiro e Sérgio Pereira Cardoso | 01:52

A transferência de Neymar do Barcelona para o PSG por 222 milhões de euros deverá ser anunciada em breve e estabelece um novo recorde mundial. O negócio ultrapassa os 105 milhões que o Man. United pagou à Juventus por Paul Pogba na última época.



Com esta quantia seria possível comprar Diego Maradona por 37 vezes. Em 1984, a glória argentina custou o equivalente a 6 milhões de euros ao Nápoles, proveniente do Barça. Um valor recorde na altura. Estes 222 milhões também seriam suficientes para comprar os plantéis do FC Porto, do Sporting ou do Benfica.



Numa reunião com responsáveis do Barcelona, ontem de manhã, Neymar manifestou a vontade de sair do clube. No mesmo encontro, os dirigentes do emblema ‘blaugrana’ informaram o jogador de que vão exigir o pagamento da transferência por inteiro. Wagner Ribeiro, empresário do brasileiro, garantiu à imprensa espanhola que o PSG vai pagar o valor da cláusula (222 milhões) e que o craque é apresentado no final desta semana.



O atleta de 25 anos foi autorizado a ausentar-se dos próximos treinos e já se despediu dos colegas de equipa. Seguiu viagem para o Porto, onde aterrou por volta das 14h00 com o pai e o agente.



Na cidade portuguesa realizou exames médicos no Hospital dos Lusíadas, mas recuou-se a prestar declarações à saída, por voltas das 19h40.



Neymar será o primeiro jogador a movimentar verbas acima 300 milhões de euros em transferências na carreira, depois de ter custado 88 milhões ao Barça, vindo do Santos, em 2013.