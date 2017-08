Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

No FC Porto, a ordem é para segurar Marcano

Reyes e Martins Indi podem sair, mas só com propostas elevadas.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:29

Sérgio Conceição não tem escondido a defesa que pretende apresentar, pelo menos no início da temporada. O papel de Marcano é essencial, até tem sido capitão nos jogos de pré-temporada, mas o contrato com os dragões termina no verão de 2018. O processo de renovação está em marcha e deve chegar a bom porto em breve.



Esse é um caso que Sérgio Conceição considera prioritário. Fã das qualidades do central espanhol e quer manter a dupla que deu segurança à defesa de Nuno Espírito Santo. O FC Porto não quer correr o risco de uma saída a custo zero e que o jogador de 30 anos se comprometa com outra equipa a partir do início do próximo ano. Com ligações a terminar também no final desta época, os casos de Martins Indi e Reyes são diferentes, já que o FC Porto está disposto a negociar eventuais propostas interessantes. No caso do espanhol, dificilmente sairá neste mercado.



Outro contrato que o FC Porto pretende estender é o de Aboubakar, que se tem revelado uma máquina de fazer golos ao lado de Soares, nesta pré-época. Mas este é um dossier mais complicado. O FC Porto apenas detém 37,5% do passe do avançado, pelo que nunca tirará grande proveito financeiro e o empresário do camaronês já se revelou pouco interessado em prolongar a ligação além de 2018. O certo é que Conceição quer apostar no jogador.