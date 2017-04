A claque No Name Boys entoou durante o jogo de andebol de sábado entre o Benfica e o Sporting um cântico sobre o adepto do Sporting que morreu atingido por um very light na final da Taça de Portugal em 1996.



"Foi no Jamor que o lagarto ardeu, na final da Taça o very light é que o f....", ouviu-se na Luz.

No Name Boys cantam "foi no Jamor que o lagarto ardeu"











Continuar a ler "O silêncio criminoso da direção de virgens ofendidas do clube que diz não ter claques mas que as apoia ilegalmente, é cada vez mais insuportável", escreveu Nuno Saraiva nas redes sociais.



Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, também criticou o silêncio do Benfica.



"Isto ultrapassa os clubes, porque ninguém escapa a estes cânticos selvagens, mas ficava bem dizer alguma coisa. Silêncio é hipocrisia", afirmou o dirigente portista na página da rede social Twitter.







O Diretor de Comunicação do Sporting já reagiu a esta imagens e falou em "silêncio criminoso" da direção do Benfica.

