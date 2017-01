Carli Lloyd é a melhor futebolista do ano

A norte-americana Carli Lloyd renovou esta segunda-feira o título de melhor futebolista do mundo, apesar de o seu país ter falhado o pódio nos Jogos Olímpicos, sendo apenas quinto classificado no Rio2016.



A veterana de 34 anos, que foi campeã olímpica em Pequim2008 e Londres2012, assumiu a surpresa em palco pela eleição, já que concorria com a alemã Melanie Behringer, medalha de ouro no Rio2016, e a brasileira Marta, que venceu o troféu por cinco vezes.



"Honestamente, não esperava isto", admitiu quando subiu ao palco, elogiando o desempenho das rivais.









A Alemanha ficou com o prémio de melhor treinadora do ano, já que a selecionadora Silvia Neid, que tinha vencido em 2010, bateu outras duas vencedoras anteriores, a sueca Pia Sundhage, vice-campeã olímpica, e a distinguida em 2015, a inglesa Jill Ellis, selecionadora dos Estados Unidos.

