Nova camisola da seleção espanhola gera polémica

Em causa está o tom azul nas riscas verticais do equipamento que será usado no Mundial 2018.

Hacía tiempo que la selección española no vestía una camiseta tan bonita. Tod@s con la roja pic.twitter.com/OAMPk7vW0o — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 6 de novembro de 2017

A nova camisola da seleção espanhola para o Mundial 2018 está a gerar polémica. Em causa está o tom azul usado nas riscas verticais do equipamento.Há quem diga que as riscas não são azuis mas sim roxas, fazendo ligação à 2ª República Espanhola, época em que o país vivia num regime político (1931 e 1939).No entanto, a camisola concebida pela adidas tem de facto riscas azuis que parecem roxas por estarem entre as cores amarelo e vermelho.Pablo Iglesias, republicano e líder do Podemos, deixou uma publicação no Twitter onde afirma que há muito tempo que "a seleção não vestia uma camisola tão bonita".