Nova época futebolística abre com casa cheia na Supertaça

Campeão e finalista vencido da Taça de Portugal discutem o primeiro título da época, ambos condicionados.

Por Mário Pereira | 01:30

Com casa cheia no Estádio Municipal de Aveiro (cerca de 30 mil espectadores) arranca este sábado a nova época futebolística em Portugal ao mais alto nível. Benfica, vencedor do último campeonato, e Vitória de Guimarães, finalista vencido da Taça de Portugal, discutem o primeiro título da nova época futebolística.



Ambas as equipas medem forças numa fase em que o mercado de transferências continua aberto. O que desde logo é um fator condicionante para os técnicos. Benfica e V. Guimarães avançam também para este jogo com diversas condicionantes nos respetivos plantéis. Problemas que afetam os setores defensivos de ambos e obrigam a opções de recurso, o que cria maior incerteza.



As duas equipas reeditam o jogo da final da Taça de Portugal realizado no Estádio Nacional no passado dia 28 de maio. Ganhou então o Benfica, por 2-1, com golos de Jiménez e Salvio. Zungu assinou pelos vimaranenses. É, pois, como finalista vencido, que o Vitória de Guimarães chega ao jogo de hoje. E foi em igual condição que ganhou a única Supertaça do seu historial, em 1988, quando venceu o FC Porto, numa altura em que a prova se disputava em dois jogos (2-0 em casa e 0-0) no Estádio das Antas.



Já o Benfica surge como titular da competição, após ter vencido o Sp. Braga na época passada (3-0), também em Aveiro. Foi a sexta conquista dos encarnados nesta prova, mas lideram o ranking dos finalistas perdedores com 12 desaires.



"Temos bi, tri e tetracampeões"

"Há um e dois anos estávamos a falar das mesmas questões e demos sempre respostas aos desafios. Não reconhecer isso é a maior motivação que nos dão. Temos jogadores campeões, bi, tri e tetracampeões, com uma experiência muito grande. A pré-época tem a importância q.b., da mesma forma que quando tivermos sucesso não vamos fazer de conta que está tudo resolvido".



Rui Vitória respondeu assim às questões dos jornalistas na antevisão da Supertaça, que se centraram em dois temas: os problemas na defesa, depois das saídas de Ederson, Nélson Semedo e Lindelof, e nos maus resultados na pré-época.



Mas o treinador do Benfica chutou esses assuntos para canto, desvalorizando-os, e lembrando o passado: "Quando rebobinamos o filme, vemos que estávamos com conversas iguais. Há dois anos era porque tinha saído o Gaitán, o Renato Sanches e tudo foi substituído". O foco agora é só na Supertaça. O tema das transferências fica para depois.



"Estamos muito preparados. A quantidade e qualidade dos jogadores que tenho dão-me a perfeita garantia de que o jogo vai ser disputado como o Benfica sempre disputa", garantiu o treinador ,que se pode tornar o primeiro a vencer duas Supertaças no clube. O técnico perdeu o troféu em 2015 e saiu vencedor em 2016.



"Não estamos mais fracos"

"É normal no Benfica saírem e chegarem grandes jogadores. É o papel do clube, mas não acho que estamos mais fracos", disse Jonas, que desvalorizou ainda os maus resultados na pré-época, antes da Supertaça.



"Importante é chegar bem a este jogo", acrescentou.



"As finais não têm favoritos"

Pedro Martins desvaloriza os resultados menos conseguidos do Benfica na pré-temporada e entende que vai enfrentar uma equipa muito forte. Tal não o impede, contudo, de pensar em vencer o troféu hoje em disputa.



"Nada nos impede de sonhar. As finais são para se jogar e para se conquistar. E nas finais, não há favoritos. Reconhecemos qualidade ao adversário e tenho a certeza de que vamos encontrar o melhor Benfica do momento, mas estamos preparados", assegurou o treinador dos vimaranense. "O grupo está bem, consciente do troféu que está em causa. Nós temos um troféu de há cerca de 30 anos e gostaríamos de voltar a levar outro para Guimarães, até porque há dois meses [final da Taça de Portugal] não conseguimos vencer", acrescentou.



Sobre as saídas do plantel do Benfica, Pedro Martins recordou que também as teve na sua equipa e discordou que os encarnados estejam mais fracos. "O Benfica tem jogadores de grande qualidade, sendo a maior parte deles internacionais", recordou, elogiando ainda o vídeo-–árbitro e desejando uma festa, com a presença em massa de adeptos vitorianos, a exemplo do que aconteceu no Jamor (vitória do Benfica, 2-1).