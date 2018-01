Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova fuga de mails alarma Benfica

Comunicação eletrónica dos Recursos Humanos do clube divulgada na internet.

Por Filipe António Ferreira e Pedro Neves de Sousa | 08:55

O Benfica continua sem conter a fuga de mails internos para a opinião pública. O mais recente é um da diretora de Recursos Humanos para os colaboradores/funcionários do clube.



Na comunicação, a que o CM teve acesso, é dito que, se qualquer funcionário consultar, descarregar ou partilhar o conteúdo dos mails que têm vindo a público em blogues e diversos servidores, incorre num processo disciplinar.



Em momento algum do mail – enviado na passada semana – é referido que a informação que tem vindo a público é falsa. A responsável dos Recursos Humanos diz ainda que o "colaborador tem de dar o exemplo" quando o clube está a lutar "contra todos aqueles que cometem crimes".



Desconhece-se se a divulgação deste mail (Benfica disse ao CM não confirmar a veracidade do mesmo) se ficou a dever a novo ataque informático ou se algum funcionário divulgou esta correspondência. Nesta altura, a tensão é grande nos corredores da Luz em relação ao tema mails.



Foram contratados especialistas informáticos no sentido de travar futuros ataques, bem como identificar eventuais invasões externas aos endereços eletrónicos.



Nesse sentido, uma das medidas tomadas pelas águias para tentar garantir a segurança do seu sistema informático foi pedir aos trabalhadores que mudem de senha de acesso diariamente. O clube envia uma senha diferente todos os dias aos funcionários, soube o CM.



Os mails internos do Benfica começaram a ser revelados em abril de 2017 por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, no Porto Canal.



Contratos de milhões revelados na internet

Os contratos com a NOS e a Emirates no valor de milhões de euros foram revelados, assim como de vários jogadores, como Jiménez, Zivkovic, Rafa, Pizzi e Jonas.



Clube da Luz notifica empresas

O Benfica notificou pessoas e empresas que acederam aos mails de dirigentes e funcionários (inclusive do presidente Luís Filipe Vieira) divulgados na internet.



Salvador ataca Bruno de Carvalho

António Salvador (presidente do Sp. Braga) diz que os elementos do G15 não ficaram surpreendidos pelo "teor absolutamente insultuoso e inadmissível" do que escreveu Bruno de Carvalho na sua página de Facebook.



O líder leonino acusou nas redes sociais que Luís Filipe Vieira era o "guru" do G15 e que Salvador era o "testa de ferro" do presidente dos encarnados.



Águias exigem 100 milhões ao FC Porto

O valor da indemnização que o Benfica reclama ao FC Porto, no caso dos mails, é neste momento de 100 milhões de euros, apurou o CM.



Fonte próxima do processo confirmou ao CM que este é o número contabilizado, mas muito provisório, uma vez que ainda decorrem as reuniões dos advogados, que preparam, desde maio, a estratégia do Benfica. O clube da Luz já identificou os delitos em causa: acesso ilegítimo e divulgação de correspondência privada, concorrência desleal e prática reiterada de difamação e calúnia.



Além da indemnização e de um castigo na justiça desportiva, o Benfica reclama também que o FC Porto seja punido nas instâncias criminais, por causa dos mails divulgados por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, e que ligam o Benfica a um alegado esquema de corrupção desportiva e tráfico de influências.



Os advogados do Benfica já avançaram com processos-crime contra a SAD, o diretor de comunicação do clube e o Porto Canal. Os mails divulgados implicam várias figuras do Benfica, a começar no presidente, Luís Filipe Vieira. Também Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD, e Pedro Guerra, na altura diretor de conteúdos da BTV, são referidos.



PORMENORES

Pedro Guerra sai da BTV

A primeira vítima do caso dos mails foi Pedro Guerra, um dos principais visados nas denúncias. Guerra saiu da direção de conteúdos da BTV em agosto.



Lucas Pires demite-se

O árbitro renunciou ao cargo no Tribunal Arbitral de Lisboa, depois do mail revelado em que pedia ao Benfica, via Fernando Seara, 5 bilhetes para um jogo.



Piriquito deixa a FPF

Horácio Piriquito, membro do Conselho Fiscal da FPF, demitiu-se após as revelações de ter passado documentos internos da FPF a Pedro Guerra.