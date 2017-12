Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova lei para animais não proibe águia Vitória na Luz

Alterações à lei não abrangem mascote do Benfica.

20.12.17

Deputados ouvidos pelo CM garantem que o uso da águia Vitória no estádio da Luz não será posto em causa pelos novos projetos de lei de PS, BE, PCP, Verdes e PAN, discutidos no Parlamento.



Estes propõem alterações ao uso de animais "em circos, exposições itinerantes, números com animais e manifestações similares em território nacional".



"Trata-se de uma deslocação em voo que não está abrangida", garante o socialista Pedro Delgado Alves.