Novo ataque do FC Porto a Bakkali

O FC Porto continua a preparar o jogo de sábado diante do Belenenses, que terá casa cheia. Já estão vendidos mais de 35 mil bilhetes e os responsáveis dos dragões apelam aos adeptos para adquirirem o ingresso antecipadamente, face à grande procura. Os dragões estão a um ponto do líder Benfica na luta pelo título nacional.

O FC Porto continua atento a Zakaria Bakkali, extremo do Valência que é equacionado para a próxima época. O belga não é aposta no clube ‘che’ e pode voltar a trabalhar com o treinador Nuno Espírito Santo, que o levou para Espanha no verão de 2015.O jornal ‘Superdeporte’, de Valência, voltou esta segunda-feira a dar conta do crescente interesse dos dragões no jovem de 21 anos cobiçado por vários clubes europeus. Ainda assim, os azuis-e-brancos estão bem posicionados para garantir o belga, depois de terem falhado a contratação no mercado de inverno.Na época 2015/2016, Bakkali chegou para o Valência, de Nuno Espírito Santo, catalogado como uma das maiores promessas no futebol europeu e foi aposta do técnico nas primeiras treze jornadas da Liga espanhola. Com a saída de Nuno, o belga também perdeu espaço e foi um dos sacrificados. Esta época, o internacional pela Bélgica não tem sido opção regular e pretende dar novo rumo à carreira, afirmando-se noutro campeonato. A relação que estabeleceu com Nuno Espírito Santo pode ser decisiva na escolha do próximo clube. Voltar à Bélgica é que parece uma hipótese mais remota para Bakkali, depois de os responsáveis do Anderlecht (também de olho no jovem) terem criticado a sua postura.