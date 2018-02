Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Nunca paguei nada”, diz ex-presidente do Leixões

Julgados 27 atletas e agentes desportivos.

Por João Tavares | 08:41

Carlos Oliveira, ex-presidente do Leixões, foi perentório. "Nunca paguei nada por fora", disse em tribunal, sobre eventuais subornos pagos no jogo com a Oliveirense, um dos investigados no caso ‘Jogo Duplo’.



Uma investigação que senta 27 arguidos no banco dos réus, suspeitos de viciarem resultados de jogos da II Liga, para prejuízo ou benefício de equipas, ou para apostas desportivas com ligações à Malásia.



Antes do jogo, Carlos Oliveira diz ter sido abordado por um jogador leixonense. "Esteja sossegado que vamos ganhar o jogo", disse o atleta ao dirigente, que afirma não ter percebido o "entusiasmo", "até porque o jogador não costumava ser titular". O mesmo atleta que saltou do banco e marcou o golo da vitória aos 90 minutos, permitindo a permanência do Leixões.



O dirigente foi confrontado com escutas em que era usada a expressão "carregados" [de dinheiro], negando saber do que se trata. Antigos atletas do Oriental, Leixões, Ac. Viseu, Oliveirense e outros agentes desportivos, todos arguidos, remeteram-se ao silêncio. Em causa crimes de associação criminosa e corrupção.



Situação "anómala" com Diego Tavares

Diego Tavares, ex-Oriental, é o único jogador em prisão domiciliária, à semelhança de Carlos Silva ‘Aranha’ (elemento dos Super Dragões) e do empresário Gonçalo Oliveira. Os restantes estão todos em liberdade.



"A seguir ao Oriental-Leixões, o empresário Paulo Ventura falou-me de uma eventual situação anómala com o Diego. Havia desconfiança de situações menos claras", disse em tribunal José Nabais, na altura presidente do Oriental – clube que tem oito ex-jogadores nos arguidos. O objetivo era "facilitar os interesses" de outras equipas na reta final do campeonato.



Sem provas, José Nabais comunicou à equipa técnica que Diego não jogaria na última jornada com o Atlético. O Oriental ganhou mas desceu de divisão. Logo após o fim do jogo teve início a megaoperação da Judiciária.



PORMENORES

Benfica B-Freamunde

Em tribunal, Carlos Oliveira deixou no ar suspeições do jogo Benfica B-Freamunde, da época 2015/16, em que os ‘encarnados’ ganharam 5-0.



Oriental exige 1,1 milhões

O Oriental constitui-se assistente do processo. O clube alega ter sido prejudicado neste processo e exige 1,1 milhões de euros de indemnização.



"Desaprenderam a jogar"

José Sousa, ‘vice’ do Oriental, assistiu ao julgamento e disse ao CM que, olhando agora para trás, "parece que alguns jogadores desaprenderam a jogar".