“Nunca pensei que o Cristiano Ronaldo conquistaria quatro bolas de ouro!”

– Sem dúvida. Como português superou todos os máximos possíveis, logo tem direito a esse lugar na história. Não é possível fazer comparações: como Pelé não surgirá mais nenhum, nem mesmo como o falecido Eusébio, mas Cristiano, Messi, Maradona, Puskas, Cruyff, Beckenbauer ou Maldini são jogadores de exceção.– Tinha a certeza de que ele, pela vontade e dedicação, cresceria muito, mas nunca pensei que conquistaria tanta coisa. Para isso muito contribuiu a ajuda que recebeu de pessoas que se tornariam decisivas, casos de Ferguson ou Queiroz. Ao ter passado por mãos muito boas, que o ajudaram a construir os alicerces necessários, Ronaldo tornou-–se indomável.– Isso não, confesso. Alguém imaginava que aquele menino que saiu do Sporting para o Manchester chegaria um dia a este patamar? Tinha a convicção de que seria um enorme futebolista, mas chegar tão longe… O mérito é todo dele.– Foi a concretização de um sonho que o Cristiano tinha desde que começou a jogar na seleção. Nós tivemos essa oportunidade e não conseguimos. Em Paris, para mais depois do que lhe fizeram durante o jogo e com a equipa a vencer, é natural que se tenham soltado lágrimas de felicidade e um pouco do que se tinha passado em Lisboa há 12 anos.– Sinceramente parece-me que sim. Nós não nos podemos esquecer que quem começou o trabalho foi Gilberto Madaíl. Foi ele que começou a organizar a Federação, eu e a minha equipa fizemos o que era necessário naquela altura e, olhando para o que aconteceu em França, estavam muitos jogadores do meu tempo: Cristiano, Quaresma, Rui Patrício, Pepe, Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Nani e João Moutinho.– Não foi uma pontinha: senti-me muito, mas mesmo muito feliz. Vencer fora à França foi uma maravilha. Eu não me esqueço de que perdi, e da forma como aconteceu, uma meia-final no Mundial da Alemanha (2006). Portanto, a felicidade foi ainda maior. Era como se eu estivesse lá.Não sou feliz, sou felicíssimo. Vivemos numa cidade boa, segura, tranquila. A família vive bem… Estou mesmo muito contente. E até posso dizer que hoje estou arrependido de não ter ido mais cedo para lá.–Em 2011 tive um convite para treinar o Guangzhou, mas como estava no Palmeiras e o meu filho tinha ido da faculdade de Lisboa para uma em São Paulo, não quis sair.Scolari – De uma certa forma sim, mas há outros tão fortes quanto o Guangzhou. Posso dizer que o meu clube faz boas contratações, tem dirigentes inteligentes e muita qualidade de trabalho. Além disso, os jogadores chineses da minha equipa são muito bons. E já se está a trabalhar no futebol de formação.Temos 3500 meninos, entre os 12 e os 17 anos, a treinar na academia, pois em breve vão começar os campeonatos de base na China. E quando isso acontecer, acredito que dentro de dois/três anos começarão a ir menos futebolistas e treinadores para o futebol chinês.– Sim, o clube dele fez muito boas contratações. Mas há mais equipas fortes, casos do Jiangsu, Hebei ou Shandong Luneng. Eu? Vou manter os jogadores estrangeiros que tinha: Goulart, Paulinho, Alan, Jackson Martínez e Kim Young-Gwon. A chegada do André vai ser boa, pois ele é um treinador jovem e dinâmico. A luta pelo título vai ser muito intensa.