Nuno Espírito Santo com processo disciplinar da Federação inglesa

Técnico foi de "conduta imprópria", após ter sido expulso no jogo em 30 de dezembro com o Bristol.

Por Lusa | 12:47

O treinador português Nuno Espírito Santo, do Wolverhampton, da segunda liga inglesa de futebol, enfrenta um processo disciplinar em função da expulsão no jogo com o Bristol.



A federação inglesa (FA) acusa o técnico de "conduta imprópria", após ter sido expulso no jogo em 30 de dezembro com o Bristol, que os 'wolves' venceram nos descontos (2-1), tendo Nuno Espírito Santo até sexta-feira para contestar a acusação.



Nesse jogo, fora de casa, o Wolverhampton ficou reduzido a dez jogadores logo aos 14 minutos, com vermelho direto a Batth, mas o Bristol também viu Fielding ser expulso, aos 64 minutos, numa altura em que vencia por 1-0, golo de Bobby Reid, aos 53.



Os 'wolves' marcaram aos 66, igualando o resultado a 1-1, e Bennett, já nos descontos (90+3), deu a vitória à equipa de Nuno Espírito Santo.



O Wolverhampton, que voltou a vencer na terça-feira na receção ao Brentford (3-0), lidera destacado, com 12 pontos de avanço, o 'Championship', escalão de acesso à principal liga inglesa.