Nuno Espírito Santo diz que Clássico não é decisivo

Sobre o Benfica, Espírito Santo pareceu demonstrar ter a lição bem estudada com os seus pupilos. "É um adversário difícil, uma boa equipa, com rotinas continuadas ao longo das últimas épocas, boas individualidades e um coletivo forte. Defende bem e é forte nas saídas rápidas. São informações que já passámos aos jogadores e que queremos contrariar", disse."Mais além das questões táticas, será um jogo de emoções em que nós, enquanto equipa jovem, temos vindo a melhorar, somos cada vez mais maduros. Se formos capazes de controlar as emoções, seremos capazes de conquistar o que pretendemos", acrescentou, nunca referindo, ao longo das nove intervenções na conferência de imprensa, a palavra ‘Benfica’.Espírito Santo desvalorizou ainda a carga física nos internacionais chamados às seleções, assegurando que há tempo para a devida recuperação.