Nuno Espírito Santo diz que é preciso "devolver o clube ao lugar que pertence"

Nuno Espírito Santo, treinador do FC Porto, reforçou esta quinta-feira a necessidade de "devolver o clube ao lugar que pertence" e, para isso, salientou a exigência de vencer todos os jogos até ao fim da I Liga de futebol.



O técnico antevê, no entanto, "jogos difíceis", afirmando que o mais importante será frente ao Sporting de Braga, da 29.ª jornada, "porque é o próximo".



"Temos seis jogos difíceis, com equipas muito competitivas. Na próxima jornada defrontamos um rival difícil, em sua casa. Esse é agora o jogo mais importante. É o próximo. Mas trabalhamos para conseguir o nosso objetivo principal que é vencer", afirmou o técnico na conferência de imprensa de antevisão ao jogo em Braga.









"Nós temos que estar preparados para os seis jogos que aí vêm. Acredito que já fomos demonstrando que melhoramos no dia-a-dia. E isso constrói as bases de uma equipa que quer ser campeã. O trabalho diário é a nossa base", explicou ainda o treinador.



O treinador dos 'dragões' tem à sua disposição todo o plantel, uma situação que considera "muito feliz".



"Vamos apresentar uma equipa muito forte e competitiva e todos os jogadores são opção. E isso é algo muito bom para um treinador", reforçou.



Nuno Espírito Santo reconhece a qualidade da equipa minhota, no entanto, prefere focar-se única e exclusivamente no FC Porto.



"O Sporting de Braga tem bons jogadores, com qualidade. Tem uma equipa que mudou a matriz e que contratou alguns reforços em dezembro. Estamos preparados. Mas temos que nos focar em nós. Sabemos que o fundamental é devolver ao FC Porto o lugar que ele pertence, que é o primeiro", esclareceu.



O FC Porto joga este sábado, no Estádio Municipal de Braga, em jogo a contar para a 29.ª jornada da I Liga de futebol, num encontro arbitrado por Hugo Miguel, da associação de Lisboa



