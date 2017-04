Nuno Espírito Santo empurrou Jonas para a Luz

Tudo porque o novo treinador – que tinha à sua disposição Paco Alcácer, Pablo Piatti e Rodrigo Moreno, entretanto contratado ao Benfica – queria um avançado diferente, mais posicional. E levou a dele avante, pois Jonas (33 anos) não renovou (como alguns dirigentes desejavam), tendo chegado Álvaro Negredo.



Quem levou Espírito Santo para Valência foi Jorge Mendes, e naquela cidade espanhola garante-se que foi o mesmo Mendes que convenceu Benfica e Jonas a ‘casarem-se’ quando este era um jogador livre.



Data do verão de 2014 o diferendo entre Jonas (Benfica) e Nuno Espírito Santo (técnico do FC Porto), então no Valência.Tudo porque o treinador queria um jogador de características diferentes para o ataque, embora o clube ‘che’ até estivesse disponível para lhe renovar o contrato, apurou o. No clássico do passado sábado, os dois voltaram a encontrar-se, com o avançado brasileiro a marcar. E minutos depois, a empurrar o treinador portista num lance polémico e que podia ter sido evitado.Jonas chegou ao clube ‘che’ em janeiro de 2011, a troco de 1,2 milhões de euros, proveniente do Grémio. Até 17 de maio de 2014, data do último jogo, frente ao Celta (2-1), vestiu a camisola do clube espanhol em 156 ocasiões (titular em 119) marcando 51 golos. Nesse período tornou-se figura da equipa.