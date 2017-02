'Clássico' é "jogo fundamental" para o FC Porto

O treinador do FC Porto lembrou esta quinta-feira que a equipa apenas depende de si para alcançar o título nacional de futebol, ao ficar a um ponto do Benfica, daí a importância de vencer o Sporting no sábado.



Nuno Espírito Santo encarou o 'clássico', da 20.ª jornada, como um "jogo fundamental" e sublinhou que a equipa vai entrar em campo com um único propósito, e que passa por vencer.



"Temos que vencer os nossos jogos e tentar chegar onde queremos estar. A pressão existe para nós, mas também existe para os nossos adversários. O principal é continuarmos a somar", disse o treinador portista.





O treinador dos 'dragões' disse estar preparado para receber os 'leões': "O FC porto conhece perfeitamente a equipa do Sporting e sabemos que estão recheados de bons jogadores na máxima força. Mas vão defrontar um FC Porto preparado e com vontade de competir."A diferença de um ponto para o líder Benfica é encarada pelo grupo como um fator motivador, ainda assim o técnico admitiu que ainda é muito cedo para traçar cenários futuros."O mais importante de termos conseguido estar a um ponto do líder é que agora só dependemos de nós para alcançar o nosso objetivo. Agora é importante sabermos manter o rumo. Sabemos que este vai ser um jogo difícil, mas jogamos no Dragão, a nossa fortaleza. Tudo faremos para celebrar a vitória junto com os nossos adeptos", frisou.Hugo Miguel foi o árbitro nomeado para dirigir o'clássico' e Nuno Espírito Santo espera o melhor do seu desempenho."Do árbitro espero um bom trabalho. Desejo que esteja ao seu nível e que não tenha influência no resultado do jogo", disse ainda.Nuno Espírito Santo mostrou-se ainda confiante no trabalho que a equipa tem vindo a desenvolver ao longo da temporada: "Sempre houve uma crença no nosso trabalho. O ser dedicado no treino permitiu estar a falar agora a um ponto da liderança. Não é fundamental em fevereiro este cenário, é sim importante conseguir chegar em primeiro no fim. Os jogadores sabem o quanto é importante cada jogo. Ainda não estamos onde queremos estar, queremos ser líderes. Temos que conseguir os três pontos e esperar o que pode acontecer."O FC Porto, segundo classificado da prova com 44 pontos, menos um do que o comandante Benfica, recebe pelas 20:30 de sábado o Sporting, terceiro classificado com 38, em jogo da 20.ª jornada, que será dirigido por Hugo Miguel, da associação de Lisboa.